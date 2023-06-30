МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2022 года в размере 12,16 рубля на акцию, следует из сообщения компании. Акционеры трех компаний утвердили решение не платить дивиденды

"Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме в размере 81,94 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 69,78 рублей на одну обыкновенную акцию)", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закрывается 10 июля.

"Газпром нефть" выплатила дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 рубля на акцию, или 330,9 миллиарда рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО. Суммарные дивиденды компании за 2021 год составили 56 рублей на акцию, а общий объем выплат — около 265,5 миллиарда рублей.

Основной акционер "Газпром нефти" — "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями — физическими и юридическими лицами. Уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 обыкновенных акций. Согласно дивидендной политике "Газпром нефти", целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО.