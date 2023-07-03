МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Самому себе можно переводить по картам не более 1,4 миллиона рублей, такое мнение в интервью "Известиям" высказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. ЦБ выяснил, где предпочитают хранить свои сбережения россияне

Обсуждение инициативы о пороге бесплатных переводов себе из банка в банк идет уже больше года.

"В основном диалог идет вокруг суммы. Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранен — именно такая цифра сейчас зафиксирована в законопроекте. С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения. На наш взгляд, ограничение по сумме всё-таки было бы оптимальным", — сказала Бакина.

Некоторые игроки опасаются затрат, которые необходимы на перестройку бизнес-модели: нововведение может повлиять на их комиссионные доходы. Правда, сейчас банки начали вводить комиссии, если перевод самому себе клиент делает со счетов из других финансовых организаций.

В ЦБ рассчитывают, что в ближайшее время рынок и регулятор придут к компромиссу, и законопроект примут. В Банке России рассчитывают, что это произойдет до конца года.