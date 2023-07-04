С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Ипотеки на срок более 30 лет не распространена в России, при росте ее популярности Центробанк изучит соответствующие ограничения, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. Объем выданной ипотеки в России достиг рекорда в первом квартале

Некоторые российские банки с прошлого года начали выдавать ипотеку на срок свыше 30 лет, сейчас на рынке уже можно встретить жилищный кредит на полвека. По данным ЦБ, в четвертом квартале 2022 года ипотечные кредиты на срок более 30 лет составили менее одного процента от всех выдаваемых ипотечных кредитов. При этом, согласно опросу РИА Новости крупных банков, пока большинство из них не собирается массово увеличивать максимальный срок ипотеки выше традиционных 30 лет.

"Я не слышала, чтобы у нас сейчас прям очень широкое распространение получила ипотека больше 30 лет. Если это будет, то тогда будем смотреть", — ответила Юдаева на вопрос, есть ли у ЦБ планы регуляторно ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет.

Комментируя вопрос о мерах по воздействию на программы ипотеки с продажей заемщикам более низкой ставки за дополнительную плату, Юдаева заявила, что ЦБ сейчас изучает ее риски и распространенность.