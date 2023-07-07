СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — ПРАЙМ. Электроснабжение крымской Евпатории нарушено из-за аварии на высоковольтной линии 110 киловольт, идут ремонтные работы, сообщили в колл-центре ГУП "Крымэнерго".

"Авария на высоковольтной линии произошла, ремонтные уже идут работы", — сообщили в компании.

В телеграмм-канале организации сообщается, что отключение произошло в 18.09.

"На фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование, произошло технологическое нарушение в Евпатории на подстанции 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции. Отключенная нагрузка составила 8,2 МВт", — говорится в сообщении.

В связи с обесточиванием почти весь город также остался без водоснабжения. Восстановить электроснабжение города планируется за несколько часов, сообщили в компании.