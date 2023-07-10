ВАРШАВА, 10 июл — ПРАЙМ. Импорт украинского зерна в Польшу в начале 2023 года вырос в 600 раз, пишет Rzeczpospolita. Венгрия просила продлить запрет на импорт украинского зерна до 2024 года

Издание отметило, что первые четыре месяца нынешнего года привели к гигантскому увеличению импорта зерна из Украины в Польшу: его масштаб был в несколько сотен раз выше чем в промежуток между 2021 и 2022 годами.

"В первые месяцы 2023 года к нам въехало в 600 раз больше украинской пшеницы, чем годом ранее", — уточнила газета.

Кроме того, в 2022 году по сравнению с 2021 годом объем ввозимого в республику зерна из Украины вырос в три раза: с 1,1 миллиона тонн до 3,3 миллиона тонн.

В начале этого года в Польшу резко вырос поток украинского зерна, что привело к протестам местных фермеров. В апреле Еврокомиссия постановила, что украинская сельхозпродукция может проходить через Польшу только транзитом.

Кроме того, ЕК запретила ввозить в Польшу, Венгрию, Болгарию, Румынию и Словакию украинское зерно до 15 сентября, но на транзит это решение не распространяется.