События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 июля
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июнь)
|-30%
|-46% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (июнь)
|-7,5%
|-12,4% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (июнь)
|-4,5%
|-6,8% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июнь)
|65,81 млрд юаней
|70,62 млрд юаней (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м) (май)
|0,2%
|-0,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-0,2%
|-0,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май)
|-0,1%
|-0,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (май)
|0,1%
|0% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (май)
|-14,64 млрд ф.ст.
|-18,72 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (май)
|-4,64 млрд ф.ст.
|-6,76 млрд ф.ст. (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|-0,1%
|0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июнь)
|-0,1%
|0,2%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|11:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England
|12:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|1%
|0,3%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:00
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR
|-0,1%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|0%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|248 тыс
|249 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|-0,3%
|0,2%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июнь)
|-240 млрд долл
|-90 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.07)
|582,4 млрд долл (на 30.06)
|RUB
|Лензолото — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023)
|0 (ао), 5,29 (ап) — див-д 2021
|3508 (9м2022, ао), 0 (9м2022, ап) + 0 (фин, ао), 131 (фин, ап) — див-д 2022
https://1prime.ru/News/20230713/841072027.html