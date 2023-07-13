 

МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июнь) -30% -46% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (июнь) -7,5% -12,4% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (июнь) -4,5% -6,8% (факт)
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июнь) 65,81 млрд юаней 70,62 млрд юаней (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) (май) 0,2% -0,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (май) -0,2% -0,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май) -0,1% -0,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (май) 0,1% 0% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (май) -14,64 млрд ф.ст. -18,72 млрд ф.ст. (факт)
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (май) -4,64 млрд ф.ст. -6,76 млрд ф.ст. (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) -0,1% 0,2%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июнь) -0,1% 0,2%
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
11:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England
12:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (май) 1% 0,3%
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
15:00 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR -0,1%
15:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 0%
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 248 тыс 249 тыс
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) -0,3% 0,2%
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июнь) -240 млрд долл -90 млрд долл

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.07) 582,4 млрд долл (на 30.06)
RUB Лензолото — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023) 0 (ао), 5,29 (ап) — див-д 2021 3508 (9м2022, ао), 0 (9м2022, ап) + 0 (фин, ао), 131 (фин, ап) — див-д 2022

 

 

 