МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Инвестиционные проекты по модернизации и развитию сетевого комплекса Красноярского края должны обеспечить энергоснабжение, экологичность и возможность подключения новых потребителей, заявил вице-премьер Александр Новак. Красноярский край подвел финансовые итоги 2022 года

В ходе рабочего визита в регион он вместе с руководителем края Михаилом Котюковым оценил ход строительства нового энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3. Здесь строится градирня, которая замкнет процесс охлаждения оборудования строящегося энергоблока и исключит забор и сброс воды в Енисей.

Специалисты уже приступили к возведению наземных конструкций и монтажу основного оборудования на блоке. Завершить работы планируют до конца 2024 года. Ввод блока в строй позволит повысить надежность теплоснабжения запитанных потребителей и обеспечить дополнительные возможности для развития Красноярска — подключить новые жилые дома и социальные объекты, а также снизить выбросы в черте города.

"Более 60 миллиардов рублей сегодня вкладывается в развитие энергоинфраструктуры столицы края, чтобы она была готова к перспективным планам развития города. Кроме того, реализуются масштабные инвестиционные проекты, для которых необходимо надежное энергоснабжение. За счет создания новых предприятий развивается экономика, появляются дополнительные доходы бюджета, которые мы направляем на решение социальных задач, связанных с повышением качества жизни людей", — прокомментировал Котюков.

В свою очередь, Новак напомнил о ходе газификации Красноярского края. Сейчас "Газпром" корректирует и уточняет топливно-энергетический баланс и потребление региона, начаты работы по определению маршрута прокладки газопровода. "Мы стремимся в ближайшем будущем реализовать этот проект совместно с Минэнерго и "Газпромом". Сейчас ориентировочные сроки — это 2028 год, то есть, к празднованию 400-летия Красноярска", — рассказал он.