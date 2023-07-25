МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ненефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии выросли на 17,8%, наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях это указывает на укрепление реального сектора экономики, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Силуанов оценил доходы России от импорта в 2023 году

"Отдельно обращаю внимание и на динамику ненефтегазовых доходов: за полгода они прилично выросли — на 17,8%, причем по итогам второго квартала темп составил 43,5%. Наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях всё это указывает на укрепление реального сектора, расширение отечественного производственного бизнеса", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Ранее Минфин сообщал, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ за январь-июнь 2023 года составили 8,999 триллиона рублей и увеличились на 17,8% в годовом выражении. Также уточнялось, что в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов за отчетный период свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.