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Ненефтегазовые доходы за полгода прилично выросли, отметил Путин
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Ненефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии выросли на 17,8%, наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях это указывает на укрепление реального сектора экономики,... ПРАЙМ, 25.07.2023
энергетика, альтернативная энергетика, экономика, промышленность, новости, россия, ненефтегазовые доходы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ненефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии выросли на 17,8%, наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях это указывает на укрепление реального сектора экономики, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Отдельно обращаю внимание и на динамику ненефтегазовых доходов: за полгода они прилично выросли — на 17,8%, причем по итогам второго квартала темп составил 43,5%. Наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях всё это указывает на укрепление реального сектора, расширение отечественного производственного бизнеса", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Ранее Минфин сообщал, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ за январь-июнь 2023 года составили 8,999 триллиона рублей и увеличились на 17,8% в годовом выражении. Также уточнялось, что в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов за отчетный период свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.