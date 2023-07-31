МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил поддержать строительство и модернизацию верфей, которые строят инновационные и гибридные электросуда, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 речных судов

"Правительству Российской Федерации… проработать вопросы:… об оказании государственной поддержки судостроительным организациям, осуществляющим строительство инновационных электросудов и гибридных судов, на строительство и модернизацию верфей… Доклад – до 15 октября 2023 года", — говорится в поручении.

Кроме того, президент также поручил разработать национальный стандарт, предусматривающий требования к зарядной инфраструктуре для электросудов.