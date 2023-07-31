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Путин поддержал строительство и модернизацию верфей речных судов
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Президент России Владимир Путин поручил поддержать строительство и модернизацию верфей, которые строят инновационные и гибридные электросуда, соответствующее поручение... ПРАЙМ, 31.07.2023
экономика, промышленность, новости, верфи, россия, речное судоходство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил поддержать строительство и модернизацию верфей, которые строят инновационные и гибридные электросуда, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… проработать вопросы:… об оказании государственной поддержки судостроительным организациям, осуществляющим строительство инновационных электросудов и гибридных судов, на строительство и модернизацию верфей… Доклад – до 15 октября 2023 года", — говорится в поручении.
Кроме того, президент также поручил разработать национальный стандарт, предусматривающий требования к зарядной инфраструктуре для электросудов.