МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июне осталась на пересмотренном уровне мая в 6,4%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам июля

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на изначальном майском уровне в 6,5%.

В ЕС безработица в июне сохранилась на уровне предыдущего месяца в 5,9%.

В июне 2022 года безработица в еврозоне составляла 6,7%, а в ЕС — 6,1%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в июне составило 12,802 миллиона человек, из них в 20 странах зоны евро — 10,814 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам июня была зафиксирована на Мальте (2,6%), Чехии и Польше (2,7% в обеих странах), а также в Германии (3%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (11,7%), Греции (11,1%), Литве и Швеции (безработица в этих странах составляла 7,5%).