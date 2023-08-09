МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Туристам из России не нужно сдавать отпечатки пальцев для получения однократных виз в Китай, данная мера будет действовать до конца года, говорится в сообщении посольства КНР в Москве. Россия и Китай возобновят безвизовый туристический обмен к сентябрю

"Согласно рабочему плану, с 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года посольство КНР в РФ освобождает от сдачи отпечатков пальцев заявителей на получение однократных или двукратных виз для бизнес (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C)", — говорится в сообщении на сайте посольства.

В начале недели в Москве и Санкт-Петербурге начали работу аккредитованные китайские визовые центры. Кроме того, в начале августа в Минэкономразвития РФ объявили о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. Там уточнили, что Москва получила подтверждение от китайской стороны, что с 1 августа и они готовы принимать российские туристические группы.