2023-08-09T17:29:48+03:00
2023-08-09T17:29:48+03:00
2023-08-09T17:29:48+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230809/841363096.html
В посольстве КНР разъяснили правила получения визы россиянами в 2023 году
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Туристам из России не нужно сдавать отпечатки пальцев для получения однократных виз в Китай, данная мера будет действовать до конца года, говорится в... ПРАЙМ, 09.08.2023
бизнес, новости, туризм, китай, россия, посольство, виза, туризм
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/01/841340178.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/01/841340178.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/01/841340177.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/01/841340177.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/01/841340165.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/01/841340165.jpg
https://1prime.ru/tourism/20230801/841268034.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Туристам из России не нужно сдавать отпечатки пальцев для получения однократных виз в Китай, данная мера будет действовать до конца года, говорится в сообщении посольства КНР в Москве.
"Согласно рабочему плану, с 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года посольство КНР в РФ освобождает от сдачи отпечатков пальцев заявителей на получение однократных или двукратных виз для бизнес (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C)", — говорится в сообщении на сайте посольства.
В начале недели в Москве и Санкт-Петербурге начали работу аккредитованные китайские визовые центры. Кроме того, в начале августа в Минэкономразвития РФ объявили о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. Там уточнили, что Москва получила подтверждение от китайской стороны, что с 1 августа и они готовы принимать российские туристические группы.