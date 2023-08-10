МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит повышаются на рисковых настроениях у инвесторов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3 254,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 2 041,41 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 0,16%, до 19 240 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,14%, до 2 601,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,26%, до 7 357,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,87%, до 32 507 пункта.

"Китайские индексы то растут, то падают. Вверх — благодаря мерам, объявленным китайским правительством для поддержки экономики, вниз — из-за падения экспорта и импорта, опасений по поводу дефляции после очередной серии плохих данных о торговле, а также опасений, что США могут ограничить инвестиции в Китай", — сказала агентству Франс Пресс старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).

Ранее политбюро ЦК КПК провело заседание, участники которого проанализировали текущую экономическую ситуацию и наметили план работы на вторую половину года. Власти Китая заявили, что считают необходимым активно расширять внутренний спрос и потребление, а также принять комплексные меры для стабилизации внешней торговли и иностранных инвестиций.

Белый дом объявил в среду, что президент Джо Байден подпишет указ, который предписывает министерствам финансов и торговли контролировать инвестиции в ряд секторов китайской экономики, в частности, в компании, связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и некоторыми системами искусственного интеллекта. Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил РИА Новости, что Китай крайне разочарован очередными американскими ограничениями на инвестиции и видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран.