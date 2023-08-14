МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Экономика Германии вряд ли будет демонстрировать устойчивое восстановление в предстоящие месяцы. По мнению Министерства экономики страны, именно на это указывают такие индикаторы, как новые заказы и настроения в деловых кругах. В Германии назначили управляющего директора Rosneft Deutschland

"Что касается внутренней ситуации, то ожидаемое осторожное восстановление частного потребления, сферы услуг и инвестиций дает основания для надежды, которые, вероятно, будут усиливаться в течение этого года", — говорится в ежемесячном докладе министерства.

"Тем не менее по-прежнему слабый внешний спрос, сохраняющаяся геополитическая неопределенность, все еще высокие темпы роста цен и заметно возрастающий эффект ужесточения денежно-кредитной политики препятствуют более активному восстановлению экономики", — добавили в министерстве.