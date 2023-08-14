2023-08-14T13:16:55+03:00
2023-08-14T13:16:55+03:00
2023-08-14T13:16:55+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230814/841429695.html
Министерство экономики Германии не ожидает устойчивого восстановления
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Экономика Германии вряд ли будет демонстрировать устойчивое восстановление в предстоящие месяцы. По мнению Министерства экономики страны, именно на это указывают такие индикаторы,... ПРАЙМ, 14.08.2023
новости, германия, минэкономики, восстановление экономики
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256525.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256525.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256524.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256524.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256512.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256512.jpg
https://1prime.ru/business/20230814/841429634.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Экономика Германии вряд ли будет демонстрировать устойчивое восстановление в предстоящие месяцы. По мнению Министерства экономики страны, именно на это указывают такие индикаторы, как новые заказы и настроения в деловых кругах.
"Что касается внутренней ситуации, то ожидаемое осторожное восстановление частного потребления, сферы услуг и инвестиций дает основания для надежды, которые, вероятно, будут усиливаться в течение этого года", — говорится в ежемесячном докладе министерства.
"Тем не менее по-прежнему слабый внешний спрос, сохраняющаяся геополитическая неопределенность, все еще высокие темпы роста цен и заметно возрастающий эффект ужесточения денежно-кредитной политики препятствуют более активному восстановлению экономики", — добавили в министерстве.