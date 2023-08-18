МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 3,3% 3,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 0,7% -1,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль) -1,6% -3,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 0,6% -1,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль) -1,6% -3,2% (факт)
11:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 5,5% 5,5%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3% -0,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 5,5% 5,3%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль) -1,5% 0%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 525  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 654  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 47 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 255,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 143 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -10,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -159,6 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -43,2 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -83,2 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -5,5 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 149,8 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ЦИАН — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023    