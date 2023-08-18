2023-08-18T09:18:00+03:00

2023-08-18T09:19:18+03:00

2023-08-18T09:18:00+03:00

2023

https://1prime.ru/News/20230818/841502939.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 августа

Новости

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Ожидаемые в пятницу, 18 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:30 JPY Япония — Общенациональный... ПРАЙМ, 18.08.2023

рынки, финансы, бизнес, мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

https://cdnn.1prime.ru/images/83240/09/832400980.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83240/09/832400980.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83240/09/832400979.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83240/09/832400979.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83240/09/832400978.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83240/09/832400978.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60