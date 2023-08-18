События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 августа
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|3,3%
|3,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|0,7%
|-1,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль)
|-1,6%
|-3,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|0,6%
|-1,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|-1,6%
|-3,2% (факт)
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|5,5%
|5,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|-0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|5,5%
|5,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль)
|-1,5%
|0%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|525
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|654
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|47 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|255,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|143 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-10,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-159,6 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-43,2 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-83,2 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-5,5 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|149,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ЦИАН — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023
https://1prime.ru/News/20230818/841502939.html