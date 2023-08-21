МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. НАТО не смогла оставить в покое Украину после провала операции в Грузии, — такое мнение высказал в статье для Nové slovo обозреватель Павол Подолаи. Экс-разведчик США объяснил, как НАТО доказывает правоту Путина

В частности, он написал: "Ввиду того, что с Грузией не получилось, можно было бы ожидать, что наши герои из Североатлантического альянса оставят Украину в покое. К сожалению, они не смогли".

По мнению Подолаи, действия Североатлантического альянса оправдываются идеей "и мы, и Украина можем делать, что хотим".

Назвав руководителей НАТО "идиотами", обозреватель отметил, что их проблема заключается в том, что они не понимают, когда "перегибают палку". На протяжении долгого времени альянс, по словам Подолаи, расширялся на восток и стремился поглотить в том числе Грузию и Украину, не осознавая при этом всю тяжесть последствий.

Россия неоднократно отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение блока не укрепит безопасность в Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с блоком, но на равноправной основе с отказом западных стран от курса на милитаризацию континента. В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.