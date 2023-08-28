МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Россия самостоятельно обеспечивает себя всеми видами вооружений в таком размере, который превышает текущие потребности Вооруженных сил, военно-промышленный комплекс произведет их в количестве, необходимым для эффективной защиты Родины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Страна живет в режиме "все для фронта, все для победы", заявил Медведев

Политик написал в своем телеграм-канале, что Россия обеспечивает себя всеми видами оружия сама, причем на настоящий момент в количестве, превышающем нужды ВС.

Также он пояснил, что именно таким образом работает ВПК страны — конвейеры функционируют в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты отечества.

Кроме того, Медведев отметил, что "противник всё время ведёт мучительный подсчёт, сколько и чего у нас осталось" — танков, снарядов, ракет и прочего.

"Это понятно — вражеская пропаганда живёт по своим законам. Но не только — такой подсчёт вполне в логике самого существования бандеровского государства. Ведь оно — страна-паразит и получает корм "от тела" своих хозяев, живёт за счёт них. Не будет поставок оружия, и всё быстро закончится для бандеровского режима. Паразиты сдохнут", — добавил зампред Совбеза.