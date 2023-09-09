МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Китайские банки давно присутствуют в Москве, один из них уже начинает работать с местным населением, что не удивляет, так как россияне все чаще хранят свои средства в юанях, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Юань упал до минимума с 2007 года

"В Москве давно присутствуют несколько китайских финансовых учреждений. Причем один из банков КНР — ChinaConstructionBank — уже начинает работать даже с российским населением", — сказал он.

Что, по его словам, не удивляет, "ведь юань потихоньку заменяет россиянам доллар, ставший токсичным".

"Насколько я знаю, наши люди в настоящее время все чаще хранят свои средства именно в китайской валюте", — подчеркнул Манкевич.

Он также заметил, что сейчас уже не существует проблем во взаиморасчетах между Россией и Китаем. "С моей точки зрения за год ситуация тут, можно сказать, стабилизировалась", — сказал председатель РАСПП.

"Ряд российских банков уже находятся в Китае. Это и ВТБ, и "Солидарность", и Азиатско-Тихоокеанский банк. Только что заявку на регистрацию нового товарного знака с обозначением слова "банк" на китайском языке подал Сбербанк, что, по заявлению его руководителей, необходимо для "потенциальной перспективы взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе", — заключил он.