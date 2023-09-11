НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен — ПРАЙМ. Индийские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне успеха саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели, прошедшего в минувшие выходные. Лавров рассказал о последствиях саммита в Индии для МВФ и ВТО

Индексы Sensex и Nifty выросли на 0,3-0,4% по сравнению с закрытием в пятницу на отметке 66 861,16 пункта и 19 910,10 пункта, при этом все отраслевые индексы остались в плюсе. На прошлой неделе индийские акции завершили торги на максимуме, показав лучший результат за более чем два месяца.

Sensex S&P BSE (Sensex) — эталонный индекс Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. Первоначально составленный в 1986 году Sensex стал самым первым фондовым индексом в Индии. Индекс NSE NIFTY 50 — ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах экономики.

Лидерами рынка в понедельник выступили компании, работающие в сфере железных дорог, портов и инфраструктуры. Как отмечает агентство Ani, их рост связывают принятием инициативы, получившей официальное название "Экономический коридор Индия-Ближний Восток-Европа". Ключевой целью создания этого коридора станет стимулирование экономического развития за счет расширения торговых связей и интеграции между странами Азии, Персидского залива и Европой. Возглавляемый Индией и США проект станет первой в своем роде инициативой по сотрудничеству в сфере связи и инфраструктуры с участием Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЕС, Франции, Италии, Германии и США. Аналитик назвал итоговый документ саммита G20 позитивным для России

Еще одним драйвером роста является решение о принятии в G20 Африканского союза — организации, объединяющей 55 государств африканского континента. В "Большой двадцатке" у организации будет такой же статус, как и у ЕС. Эксперты отмечают, что такой шаг позитивно скажется на акциях индийской телекоммуникационной компании Bharti Airtel, которая имеет значительное присутствие в Африке.

Также ожидается, что индийский фондовый рынок будет расти во вторник и среду на фоне публикаций данных об инфляции в Индии и США. Ранее, в июле, розничная инфляция в Индии резко выросла до 7,44%, превысив верхний целевой уровень центробанка Индии в 6%, в основном из-за резкого скачка цен на овощи, фрукты и бобовые.

Прошедший в Нью-Дели саммит G20 завершился принятием декларации, которую подписали все страны "Большой двадцатки". Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам.