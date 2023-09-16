СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Атаки ВСУ на Крым западными ракетами грозят последствиями, заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет. Конфликт на Украине выявил слабость США в современном мире

Министерство обороны России ранее сообщало, что Киев 13 сентября атаковала судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами, семь из них удалось ликвидировать. Кроме того, патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил три украинских безэкипажных катера. Как заявлял губернатор города Михаил Развожаев, в результате ночной атаки пострадали 24 человека.

Позднее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически подтвердил, что удары были нанесены западными ракетами.

"Мы видим, что Запад не контролирует безумца Зеленского и их заявления, что ракеты будут применяться только на полях сражений, не стоят и ломового гроша", — сказал Шеремет.

По его словам, Россия должна жестко отвечать на любую агрессию. Депутат призвал разрывать дипломатические и торговые отношения со странами, поставляющими Украине вооружения.

Запад должен понять, что ни одна выходка в отношении России не останется безнаказанной, подчеркнул Шеремет.