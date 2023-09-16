Депутат Шеремет пообещал жесточайший ответ на удары по Крыму западными ракетами
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Атаки ВСУ на Крым западными ракетами грозят последствиями, заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет.
Министерство обороны России ранее сообщало, что Киев 13 сентября атаковала судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами, семь из них удалось ликвидировать. Кроме того, патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил три украинских безэкипажных катера. Как заявлял губернатор города Михаил Развожаев, в результате ночной атаки пострадали 24 человека.
Позднее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически подтвердил, что удары были нанесены западными ракетами.
"Мы видим, что Запад не контролирует безумца Зеленского и их заявления, что ракеты будут применяться только на полях сражений, не стоят и ломового гроша", — сказал Шеремет.
По его словам, Россия должна жестко отвечать на любую агрессию. Депутат призвал разрывать дипломатические и торговые отношения со странами, поставляющими Украине вооружения.
Запад должен понять, что ни одна выходка в отношении России не останется безнаказанной, подчеркнул Шеремет.
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