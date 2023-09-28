МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Устойчивый рубль и доверие к нему со стороны россиян являются фундаментом для доверия к российским финансовым инструментам, заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. В "Сбере" рассказали, сколько россиян пользуются сервисами с ИИ

"Фундаментом доверия к российским финансовым инструментам прежде всего является доверие к национальной валюте. Если мы возьмем последние восемь лет, пять раз инфляция была около цели плюс-минус, два раза даже ниже цели… мне кажется, чрезвычайно важно вернуться к цели в 4%. Любая отсрочка от возврата к 4% — это подрыв доверия…", — сказал он в ходе Московского финансового форума.

"Без сильного рубля, устойчивого с точки зрения цен, я думаю, что никакими другими налоговыми льготами, новыми финансовыми инструментами мы долгосрочно доверие не создадим. Очень важно, чтобы регулятор последовательно, настойчиво использовал все имеющиеся у него средства для того, чтобы сохранять доверие к национальной валюте", — добавил он.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.