2023-09-28T11:21:55+03:00
2023-09-28T11:21:55+03:00
2023-09-28T11:21:55+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230928/841836627.html
Швецов рассказал, что служит основой доверия к фининструментам
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Устойчивый рубль и доверие к нему со стороны россиян являются фундаментом для доверия к российским финансовым инструментам, заявил глава наблюдательного совета Московской биржи... ПРАЙМ, 28.09.2023
новости, россия, мосбиржа, рубль, финрынок
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/72/833747201.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/72/833747201.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/72/833747200.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/72/833747200.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/71/833747199.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/71/833747199.jpg
https://1prime.ru/banks/20230928/841836576.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Устойчивый рубль и доверие к нему со стороны россиян являются фундаментом для доверия к российским финансовым инструментам, заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.
"Фундаментом доверия к российским финансовым инструментам прежде всего является доверие к национальной валюте. Если мы возьмем последние восемь лет, пять раз инфляция была около цели плюс-минус, два раза даже ниже цели… мне кажется, чрезвычайно важно вернуться к цели в 4%. Любая отсрочка от возврата к 4% — это подрыв доверия…", — сказал он в ходе Московского финансового форума.
"Без сильного рубля, устойчивого с точки зрения цен, я думаю, что никакими другими налоговыми льготами, новыми финансовыми инструментами мы долгосрочно доверие не создадим. Очень важно, чтобы регулятор последовательно, настойчиво использовал все имеющиеся у него средства для того, чтобы сохранять доверие к национальной валюте", — добавил он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.