МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции, приводит агентство Sputnik заявление президента республики Касым-Жомарта Токаева на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Санкции "работают". Россия нашла еще один способ получить прибыль

"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать режиму санкций. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению режима (санкционного — прим. ред.), и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти его, мне кажется, не должно быть", — сказал казахстанский лидер.

Евросоюз с февраля прошлого года принял 11 пакетов санкций против России. Последний из них вступил в силу в июне этого года. Новые ограничительные меры, по неофициальным данным СМИ, могут согласовать в октябре-ноябре, но их подготовка с каждым разом занимает все больше времени и сопровождается все более серьезными дискуссиями между членами ЕС.

Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей.