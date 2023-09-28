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https://1prime.ru/News/20230928/841842150.html
Токаев пообещал соблюдать антироссийские санкции
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Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции, приводит агентство Sputnik заявление президента республики Касым-Жомарта Токаева на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем... ПРАЙМ, 28.09.2023
экономика, новости, в мире, казахстан, санкции, режим
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции, приводит агентство Sputnik заявление президента республики Касым-Жомарта Токаева на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать режиму санкций. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению режима (санкционного — прим. ред.), и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти его, мне кажется, не должно быть", — сказал казахстанский лидер.
Евросоюз с февраля прошлого года принял 11 пакетов санкций против России. Последний из них вступил в силу в июне этого года. Новые ограничительные меры, по неофициальным данным СМИ, могут согласовать в октябре-ноябре, но их подготовка с каждым разом занимает все больше времени и сопровождается все более серьезными дискуссиями между членами ЕС.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей.