КАЛИНИНГРАД, 28 сен — ПРАЙМ. Власти Калининградской области выступают против поправок в Налоговый кодекс РФ, которые предусматривают урезание льгот для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ), сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время оперативного совещания в региональном правительстве. Путин подписал закон, направленный на повышение доступности ОЭЗ

Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, ограничивающие льготы для новых резидентов ОЭЗ. Если законопроект будет принят, то изменения вступят в силу с 1 января 2024 года и будут касаться только новых резидентов.

"Логику министерства финансов мы знаем, мы с ней в корне не согласны" — подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, тема законопроекта о налоговых изменениях поднималась на совещании президента с членами правительства РФ, где в повестке был вопрос социально-экономического развития Калининградской области.

"Я достаточно детально описал нашу логику и почему мы будем отстаивать нашу позицию… надо сохранить этот потенциал для того, чтобы инвестиционный бум последних лет — новые резиденты, крупные заводы, чтобы он наоборот раскручивался, как маховик, а не тормозился потом", — заявил Алиханов.

Против таких поправок выступили и предприниматели Калининградской области. Открытое письмо направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Его подписали члены Калининградской торгово-промышленной палаты, местного отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, Балтийского делового клуба, Ассоциации иностранных инвесторов.