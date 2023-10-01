МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Влияние антироссийских санкций Запада блекнет и не тормозит производство вооружения, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Санкции не остановили развитие Херсонской области, заявили власти

"Несмотря на беспрецедентные санкции Запада, Россия… смогла значительно увеличить производство оружия (с начала специальной военной операции — ред.)… Хотя действующие санкции и сдерживают российское производство вооружения, их эффект все слабее и слабее. В настоящее время Россия импортирует заблокированные товары для оружейной промышленности почти в том же объеме (что и до начала операции — ред.)", — передается в статье.

Запад начал вводить антироссийские ограничительные меры из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.