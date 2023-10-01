2023-10-01T14:29:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20231001/841863428.html
В Германии признали, что эффект санкций против России слабеет
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Влияние антироссийских санкций Запада блекнет и не тормозит производство вооружения, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Несмотря на беспрецедентные санкции... ПРАЙМ, 01.10.2023
новости, германия, санкции против рф, промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Влияние антироссийских санкций Запада блекнет и не тормозит производство вооружения, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Несмотря на беспрецедентные санкции Запада, Россия… смогла значительно увеличить производство оружия (с начала специальной военной операции — ред.)… Хотя действующие санкции и сдерживают российское производство вооружения, их эффект все слабее и слабее. В настоящее время Россия импортирует заблокированные товары для оружейной промышленности почти в том же объеме (что и до начала операции — ред.)", — передается в статье.
Запад начал вводить антироссийские ограничительные меры из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.