МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 17 октября включительно вырастет до 5224 рублей за тонну, пошлина на вывоз ячменя — уменьшится до 1166,1 рубля, на экспорт кукурузы — вырастет до 3120,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна в 2023 году

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 248,8 доллара за тонну, на ячмень — при цене 178,4 доллара, на кукурузу — при цене 206,8 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 4 по 10 октября включительно составляет 4564,6 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя — 1251,1 рубля, на экспорт кукурузы — 2853,8 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.