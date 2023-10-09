МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. США приняли окончательное решение разрешить поставки американского оборудование для производства полупроводников на заводы южнокорейских компаний Samsung Electronics и SK Hynix в Китае без специальных разрешительных процедур и без ограничений по срокам, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление администрации президента Южной Кореи. Южная Корея в июле увеличила поставки высокотехнологичных товаров в Россию

В ходе брифинга старший секретарь офиса президента по экономике Чхве Сан Мок сообщил, что США недавно сообщили южнокорейской стороне о присвоении расположенным в Китае заводам Samsung Electronics и SK Hynix статуса "проверенного конечного пользователя" (VEU), что означает фактически генеральную лицензию на поставки этим предприятиям без необходимости получать разовые разрешения, чтобы соблюдать американские меры экспортного контроля.

"Нынешнее решение американского правительства означает, что самый актуальный вопрос в сфере торговли для наших компаний-производителей микросхем решен… Неопределенность относительно управления и инвестиций в заводы наших полупроводниковых компаний в Китае во многом снята, и это позволит им спокойно выстраивать свою глобальную управленческую стратегию на долгосрочной основе", — заявил чиновник из администрации президента.

Он также подчеркнул, что такого результата удалось добиться в результате совместных действий южнокорейских компаний и правительства "на основе южнокорейско-американского союза, который окреп при администрации президента Юн Сок Ёля".

В октябре прошлого года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Китайские производства Samsung Electronics и SK Hynix получили особое изъятие из экспортных ограничений на один год, но продолжили убеждать американские власти в необходимости сделать изъятие постоянным, чтобы не подрывать глобальную цепочку поставок.

Samsung Electronics является крупнейшим в мире производителем микросхем памяти. Завод компании в китайском Сиане отвечает за производство порядка 40% компьютерной памяти NAND flash. В Сучжоу у Samsung также есть завод по упаковке микросхем. Другой ведущий поставщик микросхем памяти SK Hynix также владеет в Китае целым рядом заводов, крупнейший из которых в городе Уси производит для компании порядка половины чипов памяти DRAM.