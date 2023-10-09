МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Проект федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов напряженный, но в нем учтено финансирование всех соцобязательств, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". Силуанов раскрыл, кому выгоден прогнозируемый курс рубля

"В целом бюджет напряженный. Да. Ресурсы под это определены. Надеюсь на то, что мы сможем пройти рассмотрение бюджета в формате, который у нас предусмотрен", — сказал Силуанов на вопрос о том, сможет ли государство выполнять все социальные обязательства в полном объеме.

Он подчеркнул, что средства на выполнение всех социальных обязательств перед гражданами заложены в проекте бюджета в полном объеме. "Эти обязательства еще и проиндексированы на уровень инфляции там, где это положено, в соответствии с законодательством. Например, материнский капитал, индексация пенсий, на тот прогнозируемый уровень инфляции в текущем году. Это 7,5%. Проиндексированы МРОТ, прожиточный минимум. Все вопросы социальных обязательств государства – это наш безусловный приоритет, они учтены в полном объеме", — сказал Силуанов.

Кроме того, по его словам, значительные ресурсы предусматриваются на поддержку семей с детьми.

В целом, по его словам, денег на основные задачи хватит.