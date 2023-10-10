МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России, Мария Захарова, заявила, что предоставление гражданам европейских стран возможности получения электронной визы для посещения России является преференцией и подтверждает открытость страны для европейцев. Минэкономразвития и МИД хотят снизить стоимость электронной визы в Россию

"Распространение на граждан стран Европы такого упрощенного режима посещения РФ (электронная въездная виза — ред.) в текущих геополитических условиях является очень-очень щедрой преференцией и, без сомнения, служит подтверждением того, что для европейцев дверь в Россию продолжает оставаться открытой", — прокомментировала Захарова.

Захарова также отметила, что процесс оформления электронной визы занимает всего четыре дня, требует доступа в Интернет и около 30 минут на заполнение анкеты.

Проект федерального закона, который был внесен в Государственную Думу, направлен на синхронизацию режима визовых сборов за российские визы с нормами, установленными европейскими странами.

Это означает, что визовые сборы будут взиматься с граждан ЕС, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2010 года.

Стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долларов США, при этом доходы от их выдачи могут возрасти в 2,8 раза.

Эта инициатива призвана обеспечить соответствие визовых правил России и европейских стран.