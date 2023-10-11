2023-10-11T16:40:34+03:00
2023-10-11T16:40:34+03:00
2023-10-11T16:40:34+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231011/841954591.html
Путин допустил факт использования Украиной российского газа
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Украина наверняка пользуется российским газом — без него обойтись невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической... ПРАЙМ, 11.10.2023
новости, россия, украина, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Украина наверняка пользуется российским газом — без него обойтись невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели президент Российской Федерации рассказал, что когда российский газ заходит на территорию Украины для транзита в Европу, он "растекается" по всем газопроводам внутри Украины. А затем определенный баланс подается дальше из хранилищ на западной границе Украины.
"Но все равно это же наш газ. Да и украинцы частично наверняка им пользуются. Нашими объемами, без нашего объема там невозможно ничего придумать. По реверсам еще там как угодно", — добавил Путин.