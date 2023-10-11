МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Украина наверняка пользуется российским газом — без него обойтись невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. Норвегия закупит для Украины газ на предстоящую зиму

В ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели президент Российской Федерации рассказал, что когда российский газ заходит на территорию Украины для транзита в Европу, он "растекается" по всем газопроводам внутри Украины. А затем определенный баланс подается дальше из хранилищ на западной границе Украины.

"Но все равно это же наш газ. Да и украинцы частично наверняка им пользуются. Нашими объемами, без нашего объема там невозможно ничего придумать. По реверсам еще там как угодно", — добавил Путин.