СТАМБУЛ, 11 окт — ПРАЙМ. Попытки отменить русскую культуру на Западе не привели к успеху, а наоборот, наблюдается обратная тенденция, заявил замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. Россотрудничество: РФ способна подготовить для Ливана специалистов нефтегазовой отрасли

"Но мы потом увидели, что не получилось отменить русскую культуру, не потому что не получилось закрыть, допустим, каналы проникновения культуры, а потому что не удалось отменить интерес людей в странах к России и русской культуре", — заявил Шевцов на Международной неделе русского языка в Стамбуле.

В начале специальной военной операции эта тенденция была популярной для обсуждения в Европе и Северной Америке, однако оказалось, что невозможно отменить интерес людей к России и русской культуре.

Сейчас наблюдается изменение позиции людей в Западной Европе и Северной Америке, где все больше людей приходят в российские центры за рубежом и выражают желание активнее общаться.

Отмечается, что даже те, кто изначально изучал русский язык и посещал российские мероприятия, продолжают поддерживать контакты с Россией.

Павел Шевцов также выразил позитивный настрой к развитию отношений между россиянами и иностранцами, отметив интерес к изучению русского языка и расширение научных контактов за рубежом.

"Как бы это ни было парадоксально, мы видим за рубежом интерес к изучению русского языка, к налаживанию отношений в академической среде, достаточно серьезное расширение контактов по линии науки", — отметил Шевцов.