БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Грузия и Украина, которые числятся в составе СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия практически утратила свою идентичность, но это их собственный выбор, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Путин высказал свое отношение к экономической ситуации в Европе

"Да — тоже об этом говорилось — некоторые страны, которые раньше, а может быть и сегодня еще — числятся а составе СНГ, они не работают в этом формате. Но что хотел бы сказать. Ну с Грузии все началось после неудачных попыток бывшего президента Грузии решить некоторые внутренние проблемы с помощью силы и атак на Южную Осетию… и с последствий, которые возникли в результате этой авантюры", — отметил президент на саммите СНГ в узком составе.

Путин отметил, что Украина подписала когда-то основополагающий документ по СНГ, но так и не присоединилась к нему в полном формате и не ратифицировала соответствующие документы.

"Украина же не ратифицировала эти документы… Она изначально по сути дела уклонилась от масштабного сотрудничества. Ну а такая страна, как Молдова, она практически утрачивает свою идентичность. Элита этой страны — они вообще считают, что ни не молдаване. Они называют себя румынами. Но это их выбор", — сказал президент России.

Он заключил, что полная потеря идентичности страны — "это выбор сегодняшнего руководства Молдавии".