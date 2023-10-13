ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — ПРАЙМ. По последним данным, число россиян, погибших в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке, продолжает увеличиваться, заявила пресс-служба посольства Российской Федерации в Израиле. Росавиация ограничит ночные вылеты в Израиль до 16 октября

"С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти. В настоящее время консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку", — сообщили в посольстве.

В дипмиссии также добавили, что по состоянию на два часа дня 13 октября пропавшими без вести числятся 12 граждан России.

К сожалению, по-прежнему нет конкретных данных о числе погибших и плененных россиян во время палестино-израильского конфликта, как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее посольство сообщало о четверых погибших.

Напомним, что 7 октября Израиль был атакован палестинским движением ХАМАС в рамках операции "Потоп Аль-Акса". После ракетного обстрела, боевики проникли в южные приграничные районы Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи", отвечая на ХАМАС в секторе Газа. Военные контролировали населенные пункты на границе и наносили авиаудары, в том числе и по гражданским объектам. Израиль ввел полную блокаду анклава, приостановив поставки основных ресурсов.

Обе стороны сообщили о большом количестве жертв — более тысячи мирных жителей, а также о тысячах раненых в Израиле и Палестине. Некоторые россияне и граждане других стран были убиты или пропали без вести. В ходе операции в плен попали около 150 израильтян.