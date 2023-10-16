ХАНОЙ, 16 окт — ПРАЙМ. Министерство транспорта Российской Федерации активно занимается вопросом восстановления регулярного и чартерного авиасообщения между Россией и Вьетнамом и надеется на его восстановление в ноябре, сообщил заместитель министра транспорта Росии Игорь Чалик в ходе второго заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Россия и Вьетнам могут начать использовать нацвалюты в торговле

"Мы очень рассчитываем, что в ноябре и вьетнамские, и российские компании восстановят авиасообщения между нашими странами, в том числе между столицами", — заявил Чалик.

Замминистра также отметил, что накануне вопрос обсуждался в министерстве транспорта Вьетнама. В особенности, речь шла о выдаче разрешения российским авиакомпаниям выполнять полеты на воздушных судах иностранного производства, исключенных из иностранных реестров гражданских воздушных судов.

"Нам было обещано, что буквально завтра будет выдано разрешение со стороны авиационных властей Вьетнама российским авиакомпаниям для начала выполнения этих полетов", — добавил Чалик.

Второе заседание комиссии проходит в Ханое в ходе официального визита делегации Государственной Думы Российской Федерации под руководством председателя Вячеслава Володина.