2023-10-16T10:35:05+03:00
2023-10-16T10:35:05+03:00
2023-10-16T10:35:05+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231016/841990594.html
В Минтрансе заявили о восстановлении прямого авиасообщения с Вьетнамом
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Министерство транспорта Российской Федерации активно занимается вопросом восстановления регулярного и чартерного авиасообщения между Россией и Вьетнамом и надеется на его... ПРАЙМ, 16.10.2023
экономика, новости, россия, вьетнам, авиасообщение, минтранс
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/32/841423222.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/32/841423222.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/32/841423221.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/32/841423221.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/32/841423209.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/32/841423209.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230521/840648521.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХАНОЙ, 16 окт — ПРАЙМ. Министерство транспорта Российской Федерации активно занимается вопросом восстановления регулярного и чартерного авиасообщения между Россией и Вьетнамом и надеется на его восстановление в ноябре, сообщил заместитель министра транспорта Росии Игорь Чалик в ходе второго заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.
"Мы очень рассчитываем, что в ноябре и вьетнамские, и российские компании восстановят авиасообщения между нашими странами, в том числе между столицами", — заявил Чалик.
Замминистра также отметил, что накануне вопрос обсуждался в министерстве транспорта Вьетнама. В особенности, речь шла о выдаче разрешения российским авиакомпаниям выполнять полеты на воздушных судах иностранного производства, исключенных из иностранных реестров гражданских воздушных судов.
"Нам было обещано, что буквально завтра будет выдано разрешение со стороны авиационных властей Вьетнама российским авиакомпаниям для начала выполнения этих полетов", — добавил Чалик.
Второе заседание комиссии проходит в Ханое в ходе официального визита делегации Государственной Думы Российской Федерации под руководством председателя Вячеслава Володина.