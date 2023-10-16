МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден всю ночь ждать встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухамеддом бен Сальманом, пишет газета The Washington Post. Путин и саудовский принц оценили совместную работу в формате ОПЕК+

"В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером, но на которую наследный принц явился только на следующее утро", — сообщает издание.

После начала встречи Мухаммед подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, "унесших жизни невинных людей", а также снятия "блокады Газы", в результате которой палестинская территория осталась без воды, электричества и топлива, говорится в резюме встречи.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен столкнулся с оппозицией со стороны арабских лидеров, включая президента Египта и наследного принца Саудовской Аравии, в попытке убедить их осудить действия движения ХАМАС и не поддерживать внутренние беспорядки в ответ на бомбардировки Израиля в Газе.

Наследный принц также призвал остановить "нынешнюю эскалацию" конфликта, что прямо противоречит политике США, которые поддерживают Израиль в достижении его максималистской цели — уничтожении движения ХАМАС.

В ходе встречи Блинкена с египетским президентом Абделем Фатахом ас-Сиси обсуждалось право Израиля на самооборону и его превращение в "коллективное наказание". Египет контролирует границу Рафах между Газой и Египтом, которая остается закрытой как для граждан, так и для гуманитарной помощи.