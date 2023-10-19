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Мишустин заявил о развитии России на фоне давления извне
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Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться, значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин,... ПРАЙМ, 19.10.2023
новости, россия, михаил мишустин, дружественные страны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться, значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России".
"Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться. Значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства. Идет активное формирование экономики предложения, как нам поручил президент. По данным Росстата, за восемь месяцев этого года рост в обрабатывающих отраслях превысил шесть с половиной процентов", — сказал Мишустин.
По словам министра, внешняя торговля перестраивается, и спад был неизбежен, но в настоящее время наблюдается тренд на серьезное наращивание сотрудничества с дружественными странами. Как отметил Мишустин, несмотря на попытки извне сдержать данный процесс, деловые связи с партнерами из ЕАЭС, СНГ, ШОС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки только укрепляются, объемы торговли и логистики растут. Среди лидеров по динамике взаимной торговли — Индия и Объединенные Арабские Эмираты, рост составил более, чем в два раза.