МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться, значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России". Представитель России отметил важность ЕАЭС в условиях давления Запада

"Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться. Значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства. Идет активное формирование экономики предложения, как нам поручил президент. По данным Росстата, за восемь месяцев этого года рост в обрабатывающих отраслях превысил шесть с половиной процентов", — сказал Мишустин.

По словам министра, внешняя торговля перестраивается, и спад был неизбежен, но в настоящее время наблюдается тренд на серьезное наращивание сотрудничества с дружественными странами. Как отметил Мишустин, несмотря на попытки извне сдержать данный процесс, деловые связи с партнерами из ЕАЭС, СНГ, ШОС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки только укрепляются, объемы торговли и логистики растут. Среди лидеров по динамике взаимной торговли — Индия и Объединенные Арабские Эмираты, рост составил более, чем в два раза.