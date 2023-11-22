МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон хочет контролировать Черное море через Украину, пишет американская Responsible Statecraft. Итальянцы раскрыли цель контрнаступления ВСУ

В США не скрывают, что используют Украину для ослабления России, в том числе для того, чтобы ухудшить ее позиции в черноморском регионе. Вашингтон называет сделку "идеальной", поскольку для достижения цели не потребуется гибели американских солдат и все издержки несет Украина.

Выход Украины к Черному морю — это идеальный плацдарм для США и НАТО к углеводородным ресурсам Восточной Европы и Ближнего Востока. Для выхода в эти регионы Вашингтон использует любую возможность в последние десятилетия.

В американском Сенате уже дважды признавали, что пока Киев участвует в СВО, растет возможность превращения Черного моря в "новый рынок Евросоюза", не исключено строительство нового энергетического коридора, который будет обеспечивать Европу нефтью и газом из Центральной Азии, используя альтернативные трубопроводы через территорию Армении, Азербайджана, Грузии и Турции. "Все выложил". Зеленский пожаловался на недостаточную помощь США

Американские энергетические компании тоже зависят от трубопроводов Черноморского региона. В Казахстане работают Chevron и ExxonMobil, которые используют трубопровод, идущий к Черному морю.

Кроме того, на черноморском побережье находятся три страны, входящие в НАТО, а также несколько ее партнеров. Это также важный путь для логистики: перевозка товаров (включая зерно из Украины) для стран всего мира, отмечает представитель Госдепартамента Джеймс О'Брайен.

О'Брайен считает, что надо интегрировать Украину и другие черноморские страны в состав Евросоюза, тогда они будут подчиняться европейским (и американским) правила торговли и производства. Этот регион может полностью попасть под надзор американского Госдепа. НАТО усилила наблюдение за подводной инфраструктурой на Балтийском море

Он сказал, что российско-украинский конфликт дает США возможность добиться "невероятно захватывающих" геополитических целей. Сенаторы поддержали О'Брайена.

Однако пока не ясно одно — как долго администрация Вашингтона будет считать этот вооруженный конфликт "хорошей сделкой для Америки". Киев несет огромные потери на СВО и не видно, чтобы боевые действия подходили к концу, задается вопросом издание.

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