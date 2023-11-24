МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Швеция должна выйти из Евросоюза в случае отмены права вето, заявил член партии "Шведские демократы" и Европейского парламента от Швеции Чарли Ваймерс. В США рассказали о ловушке, в которую попал Евросоюз

Совет ЕС на заседании в сентябре обсуждал переход на голосование большинством при принятии решений, что лишит участников блока права вето.

Ваймерс, комментируя идею изменить механизм принятия решений, отметил, что Евросоюз движется в неверном направлении, критикам блока нужно "быть в игре", чтобы сменить курс.

Он также призвал Швецию выйти из ЕС, если право вето отменят.

"Я требую немедленного Swexit (выхода — Швеции из ЕС — ред.)", — заявил европарламентарий.

Ранее аналогичное мнение выражал французский политик Флориан Филиппо. По его словам, для сохранения суверенитета Франции нужен "фрекзит".