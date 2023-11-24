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В Швеции допустили выход страны из Евросоюза
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Швеция должна выйти из Евросоюза в случае отмены права вето, заявил член партии "Шведские демократы" и Европейского парламента от Швеции Чарли Ваймерс. Совет ЕС на заседании в... ПРАЙМ, 24.11.2023
новости, ес, швеция, вето
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Швеция должна выйти из Евросоюза в случае отмены права вето, заявил член партии "Шведские демократы" и Европейского парламента от Швеции Чарли Ваймерс.
Совет ЕС на заседании в сентябре обсуждал переход на голосование большинством при принятии решений, что лишит участников блока права вето.
Ваймерс, комментируя идею изменить механизм принятия решений, отметил, что Евросоюз движется в неверном направлении, критикам блока нужно "быть в игре", чтобы сменить курс.
Он также призвал Швецию выйти из ЕС, если право вето отменят.
"Я требую немедленного Swexit (выхода — Швеции из ЕС — ред.)", — заявил европарламентарий.
Ранее аналогичное мнение выражал французский политик Флориан Филиппо. По его словам, для сохранения суверенитета Франции нужен "фрекзит".