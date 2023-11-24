МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Запад не в состоянии победить Россию — даже вся военная мощь НАТО не сможет противостоять столь грозному противнику, пишут читатели арабского портала Asharq News. Так плохо не было давно: Европа, пообещавшая России крах, уходит в рецессию

В ходе онлайн-выступления на саммите G20 президент России Владимир Путин назвал конфликт на Украине трагедией для людей, семей и страны в целом. Этому следует положить конец, заявил он.

Комментарии арабских пользователей, следящих за новостями Asharq News, высказали мнение, что НАТО и США не смогут противостоять столь сильному оппоненту.

В Киеве и Вашингтоне должны наконец осознать, что победить Россию невозможно, пишет один из пользователей. По словам другого, первопричиной всех конфликтов является Америка, которой выгодна дестабилизация в разных уголках мира.

При этом американский Конгресс уже отказывается одобрять очередной транш военной помощи Украине, но украинский президент Владимир Зеленский не реагирует на решение Вашингтона, отказывается от переговоров и продолжает боевые действия, которые лишь приводят к новым жертвам, пишут комментаторы.

Российский президент знает, о чем говорит, а его противники в этой ситуации бессильны, констатируют они. "Мир Путину, покорителю подлого Запада", — ставит точку в дискуссии пользователь с ником zl7oo1ef1c.

Выступая на саммите "двадцатки", Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это Украина публично заявила о том, что выходит из переговорного процесса. Кроме того, Зеленский подписал декрет, запрещающий вести с Россией переговоры. При этом на Западе игнорируют постоянный отказ Киева от диалога, добавил он.

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