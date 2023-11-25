ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноя — ПРАЙМ. В субботу 25 ноября 55 беженцев прибыло к финской границе, заявил пограничный отряд Лапландии. Финляндия отказалась от политического диалога с Россией по поводу границы

"Сегодня, в субботу, 25 ноября 2023 года, группа из 55 человек из России прибыла на международный погранпереход Райа-Йоосеппи. Границу страны люди пересекали на велосипедах. Люди были из Алжира, Египта, Индии, Ирака, Йемена, Марокко и Сирии. На пограничном досмотре люди заявили, что просят убежища в Финляндии. Среди заявителей были две женщины и один ребенок, остальные заявители были мужчинами", — указано в публикации.

Единственным пунктом пересечения границы через сухопутную границу между Финляндией, Евросоюзом и Россией остается Райа-Йоосеппи — Лотта.

Финские власти закрыли до 23 декабря 2023 года семь из восьми КПП с Россией на сухопутной границе вследствие незаконного миграционного потока.

Москва ранее заявляла, что ЕС перебрасывает проблемы с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в миграционном кризисе. А также не раз подчеркивала, что поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран вызван действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.