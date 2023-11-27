КРАСНОДАР, 27 ноя — ПРАЙМ. Сухогруз под флагом Белиза, севший на мель под Анапой, не имеет течи и находится в нормальном состоянии, а экипаж не пострадал, заявили в Росморречфлоте. Сухогруз разломился пополам у берегов Турции

В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель в районе анапского поселка Витязево в 440 метрах от берега сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на борту которого находился 21 человек, в том числе граждане Сирии, Индии и Египта.

"По состоянию на 09:30 мск 27.11.23 среди членов экипажа севшего на мель под Анапой сухогруза Blue Shark под флагом Белиза пострадавших, нет, состояние судна нормальное, течи нет", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ведомство отметило, что аварийно-спасательная операция начнется, как только нормализуются погодные условия.

Судно начало погрузку ячменя в порту Тамань и перешло на якорную стоянку после получения штормового предупреждения. Однако, сильный ветер и волны сорвали его с якорей, и оно дрейфовало в сторону берега, где в итоге село на мель. В настоящее время груз судна составляет 2,8 тысячи тонн ячменя.