МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Финляндия потеряет около трех миллиардов евро из-за решения закрыть КПП на границе с Россией, таким образом она опускает железный занавес, наказывает своих граждан и лишает страну развития, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Финляндия прекратит прием просителей убежища на границе с Россией

"Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка 3 миллиардов евро… Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться", — написал он в своем Telegram-канале.

Как отмечает политик, Финляндия столкнется с множеством проблем на Западе, начиная с огромных расходов на оборону из-за "необдуманного и поспешного" вступления в НАТО и заканчивая замедлением экономики, с которым уже столкнулись европейские государства.

"В девяти из них экономика в этом году уйдет в минус. В Германии — рецессия, потеря ВВП на уровне 0,5%, в Британии — стагнация", — отметил спикер ГД.

Ранее финское правительство закрыло семь контрольно-пропускных пунктов на границе из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран. Закрытие пунктов пропуска вызвало недовольство российской стороны, которая считает, что оно основано на русофобской позиции финских властей.

В России также отметила, что проблема с миграцией на европейских границах вызвана действиями США и их союзников, которые спровоцировали военные и межнациональные конфликты в разных странах.