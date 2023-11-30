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В Госдуме раскрыли, как санкции Запада подрывают усилия по достижению ЦУР
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Санкционная политика, проводимая западными странами, подрывает усилия по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), заявила вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова. "Ещё... ПРАЙМ, 30.11.2023
новости, общество , в мире, россия, оон, санкции, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Санкционная политика, проводимая западными странами, подрывает усилия по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), заявила вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова.
"Ещё одна причина — это санкционная политика западных стран, которая также подрывает усилия на пути к достижению целей. Санкции нарушают кооперационные связи, коммуникации, доступ к открытым технологиям, лекарствам, вакцинам. Россия неоднократно говорила, что введение санкций возможно только по решению Совета Безопасности ООН, основанного на статье 41 устава ООН, А любое введение односторонних санкций — это вонзенный кинжал в возможности достижения целей устойчивого развития", — сообщила Кузнецова в рамках Второго глобального форума межпарламентского сотрудничества в достижении целей устойчивого развития в Ташкенте.
По словам представителя Госдумы, значительная часть бюджета западных стран идет на военно-промышленный комплекс, что неблагоприятно сказывается на решении социальных задач.
Ранее штаб-квартира ООН организовала саммит ЦУР, посвященный решению 17 задач, поставленных перед странами-членами ООН в 2015 году.