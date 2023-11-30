МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Санкционная политика, проводимая западными странами, подрывает усилия по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), заявила вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова. Немецкий политик считает, что санкции против России навредили экономике ФРГ

"Ещё одна причина — это санкционная политика западных стран, которая также подрывает усилия на пути к достижению целей. Санкции нарушают кооперационные связи, коммуникации, доступ к открытым технологиям, лекарствам, вакцинам. Россия неоднократно говорила, что введение санкций возможно только по решению Совета Безопасности ООН, основанного на статье 41 устава ООН, А любое введение односторонних санкций — это вонзенный кинжал в возможности достижения целей устойчивого развития", — сообщила Кузнецова в рамках Второго глобального форума межпарламентского сотрудничества в достижении целей устойчивого развития в Ташкенте.

По словам представителя Госдумы, значительная часть бюджета западных стран идет на военно-промышленный комплекс, что неблагоприятно сказывается на решении социальных задач.

Ранее штаб-квартира ООН организовала саммит ЦУР, посвященный решению 17 задач, поставленных перед странами-членами ООН в 2015 году.