2023-11-30T15:23:00+03:00
2023-11-30T15:23:30+03:00
2023-11-30T15:23:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231130/842420651.html
Правительство профинансирует производство автомобильных комлектующих
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Новости
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИТ 15 МЛРД РУБ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ — МИШУСТИН Новость дополняется… ПРАЙМ, 30.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИТ 15 МЛРД РУБ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ — МИШУСТИН
Новость дополняется…