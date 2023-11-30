Лавров: Молдавии уготована участь следующей жертвы в гибридной войне против РФ
СКОПЬЕ, 30 ноя — ПРАЙМ. Молдавия станет следующей "жертвой" в развязанной Западом гибридной войне против России, заявил в ходе выступления на встрече глав МИД ОБСЕ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что одной из сорванных попыток решить острые проблемы Европы на принципах ОБСЕ является меморандум Козака, "который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад".
"Натовский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат "5+2", последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России", — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.
Жители Приднестровья на фоне подъема в Молдавии национализма и желания присоединиться к Молдавии добивалось выхода из республики до распада Советского Союза. В 1992 году в регионе вспыхнул конфликт, Тирасполь стал неподконтрольным Кишиневу.
Урегулирование приднестровского конфликта, на данный момент замороженного, проходило в формате "5+2": Молдавия и Приднестровье — стороны, Россия, ОБСЕ, Украина — посредники, Евросоюз и США — наблюдатели. Переговорный процесс "застопорился" в 2019 году.
https://1prime.ru/News/20231130/842421150.html