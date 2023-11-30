СКОПЬЕ, 30 ноя — ПРАЙМ. Молдавия станет следующей "жертвой" в развязанной Западом гибридной войне против России, заявил в ходе выступления на встрече глав МИД ОБСЕ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В Молдавии заявили об усталости от президента Санду

Он отметил, что одной из сорванных попыток решить острые проблемы Европы на принципах ОБСЕ является меморандум Козака, "который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад".

"Натовский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат "5+2", последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России", — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Жители Приднестровья на фоне подъема в Молдавии национализма и желания присоединиться к Молдавии добивалось выхода из республики до распада Советского Союза. В 1992 году в регионе вспыхнул конфликт, Тирасполь стал неподконтрольным Кишиневу.

Урегулирование приднестровского конфликта, на данный момент замороженного, проходило в формате "5+2": Молдавия и Приднестровье — стороны, Россия, ОБСЕ, Украина — посредники, Евросоюз и США — наблюдатели. Переговорный процесс "застопорился" в 2019 году.