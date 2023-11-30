МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Компания BitRiver, крупнейший оператор центров обработки данных (ЦОДов) в Евразии, провел дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на российской национальной блокчейн-платформе "Мастерчейн". Объем выпуска цифровых финансовых активов составил 9,87 миллионов рублей, сообщила агентству "Прайм" компания. Россиянам объяснили, что заменит "гаражный" майнинг

Всего выпущено 235 ЦФА номиналом 42 000 рублей каждый. Доходность ЦФА установлена в зависимости от прибыли, полученной эмитентом от субаренды мощностей дата-центра. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

"Благодаря своей гибкости ЦФА дает возможность сформировать такой инвестиционный продукт, в котором мы можем в полной мере реализовать свои ключевые преимущества, а инвесторам позволит зарабатывать на этом быстрорастущем рынке", — отметил генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

По словам генерального директора "Мастерчейн" Ивана Оперчука, возможность приобрести ЦФА, доходность которого привязана к конкретному бизнес-показателю эмитента, а не к общему финансовому результату позволит инвесторам опробовать новый инструмент инвестирования и диверсифицировать свой портфель. "Мы надеемся, что такие продукты смогут расширить потенциал цифровых активов и привлечь больше качественных эмитентов", — сказал он.

BitRiver планирует регулярно выпускать цифровые активы, что позволит поддерживать темпы развития компании, а широкому кругу инвесторов получить доход от инвестиций в активно развивающуюся отрасль энергоемких вычислений.