BitRiver выпустил ЦФА для энергоинформационной инфраструктуры на 9,8 млн рублей
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Компания BitRiver, крупнейший оператор центров обработки данных (ЦОДов) в Евразии, провел дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на российской национальной блокчейн-платформе "Мастерчейн". Объем выпуска цифровых финансовых активов составил 9,87 миллионов рублей, сообщила агентству "Прайм" компания.
Всего выпущено 235 ЦФА номиналом 42 000 рублей каждый. Доходность ЦФА установлена в зависимости от прибыли, полученной эмитентом от субаренды мощностей дата-центра. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
"Благодаря своей гибкости ЦФА дает возможность сформировать такой инвестиционный продукт, в котором мы можем в полной мере реализовать свои ключевые преимущества, а инвесторам позволит зарабатывать на этом быстрорастущем рынке", — отметил генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
По словам генерального директора "Мастерчейн" Ивана Оперчука, возможность приобрести ЦФА, доходность которого привязана к конкретному бизнес-показателю эмитента, а не к общему финансовому результату позволит инвесторам опробовать новый инструмент инвестирования и диверсифицировать свой портфель. "Мы надеемся, что такие продукты смогут расширить потенциал цифровых активов и привлечь больше качественных эмитентов", — сказал он.
BitRiver планирует регулярно выпускать цифровые активы, что позволит поддерживать темпы развития компании, а широкому кругу инвесторов получить доход от инвестиций в активно развивающуюся отрасль энергоемких вычислений.
https://1prime.ru/News/20231130/842425556.html