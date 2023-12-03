МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Если конфликт продолжится, Россия может забрать всю территорию Украины до Днепра, предположил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works историк, профессор университета Корка Джеффри Робертс. "Полная смена". Во Франции резко изменили риторику об Украине

По его словам, "если война продолжится, <…>, Россия по стратегическим причинам будет вынуждена расширить свои территории вплоть до Днепра, взяв под контроль всю Восточную и Южную Украину".

Украина, как выразился Робертс, может не рассчитывать на возвращение четырех новых регионов России. При этом он отметил, что отделение Крыма в 2014 году произошло в результате волеизъявления жителей полуострова, которые не пожелали оставаться в составе Украины.

Запад беспокоится о своей репутации, и чтобы ее сохранить, западным лидерам, как считает профессор, придется надавить на украинское руководство, чтобы склонить его к мирным переговорам.

По мнению Робертса, западные "ястребы" слишком увлеклись искажением истории, пытаясь доказать, что Владимир Путин "недоговороспособен".

"Я думаю, что Путин, в конце концов, будет соблюдать любое соглашение, которое заключит с Украиной", — подытожил профессор.

Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но власти Украины ввели законодательный запрет на диалог с Москвой. Вместе с тем в Кремле заявляли, что в настоящий момент не существует никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, а достижение целей СВО остается абсолютным приоритетом для Москвы. По заявлению президента РФ Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.