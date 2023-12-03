МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Украина сможет договориться с Россией, только при условии собственной капитуляции, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Украина выделит американцам земли под захоронение химотходов, узнали СМИ

"Почему Россия должна вести переговоры на именно сейчас? Зачем им это? Они не проигрывают на поле боя. Они не несут катастрофических потерь. Их экономика работает на полном ходу. Они способны производить больше, чем нужно для проведения операций на передовой. А Украина проигрывает. И проигрывает очень сильно, теряет как и людей, так и ресурсы, а также начинает терять территорию. Единственные переговоры, которые здесь могут состояться, — это переговоры о капитуляции Украины", — отметил Джонсон.

Эксперт полагает, что Москва будет вести переговоры, если Киев откажется от вступления в НАТО и от определенных городов, таких как Одесса и Харьков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Кремль не видит каких-либо сигналов ни с украинской стороны, ни со стороны ее союзников о желании перейти к политическому урегулированию.