МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарственного средства "Тыквеол", сообщает ведомство. ФАС предложила ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца

"Дело возбуждено в адрес рекламораспространителя (ООО "Яндекс") и рекламодателя (ООО "ОМД Эвиденс"). Компания "ОМД Эвиденс" разместила баннер с изображением лекарственного средства "Тыквеол" и с пометкой "реклама" посредством сервиса "Яндекс.Директ" на сайте www.kp.ru. На нем отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию, а также о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов", — говорится в сообщении.

В случае установления вины нарушителям грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.