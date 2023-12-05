ПЕКИН, 5 дек — ПРАЙМ. Китай разочарован решением международного рейтингового агентства Moody's Investors Service понизить прогноз по кредитным рейтингам КНР со стабильного на негативный, заявило во вторник министерство финансов Китая. Moody's понизило прогноз по рейтингу Китая

Во вторник международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A1", прогноз рейтинга был понижен со стабильного до негативного уровня.

"Мы разочарованы решением Moody's понизить прогноз по суверенному кредитному рейтингу Китая", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте китайского ведомства.

В заявлении отмечается, что с начала года, в условиях сложной и тяжелой международной ситуации, а также на фоне нестабильного и медленного восстановления мировой экономики, экономика КНР на макроэкономическом уровне продолжает восстанавливаться, а ее качественное развитие неуклонно продвигается вперед.

Moody's Investors Service отметило, что изменение прогноза на "негативный" обусловлено ростом рисков, связанных со структурным и устойчивым снижением экономического роста в среднесрочной перспективе и продолжающимся сокращением сектора недвижимости в Китае.

Подтверждение долгосрочного рейтинга на уровне "A1", как говорится в тексте, обусловлено огромным размером экономики Китая, устойчивые, хотя и замедляющиеся, потенциальные темпы роста поддерживают высокую способность экономики страны амортизировать шоки.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, заявил, что экономика Китая стабильно восстанавливается и улучшается, а КНР продолжает оставаться самым мощным двигателем глобального роста.

Китайская экономика в 2023 году вырастет на 5,4% в свете активного восстановления после пандемии, при этом в 2024 году рост замедлится до 4,6% на фоне проблем на рынке недвижимости и снижения внешнего спроса, говорится в опубликованном ранее докладе Международного валютного фонда (МВФ) по итогам миссии в Китай.

Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая составит примерно 5%.