КАЛИНИНГРАД, 5 дек — ПРАЙМ. Оправдания Литвы о тщательном досмотре грузовиков на границе с Россией является "враньем", рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Очередь из фур в Литву из Калининградской области выросла до 145 машин

"Эта ситуация связана исключительно с недружественным поведением Литвы. В частности, литовские таможенники говорят, что у них просто указания сверху тормозить. Ситуация стала лучше, но не сильно… Каких-то объективных предпосылок нет. Все разговоры литовских властей, что это связано только с углубленным досмотром, это вранье", — сказал губернатор.

Алиханов подчеркнул, что ситуация на границе с Литвой не повлияет ни на снабжение жителей Калининградской области, ни на вывоз грузов из региона, и призвал не "драматизировать ситуацию".

Губернатор резюмировал, что что контейлерные перевозки могут стать достойной альтернативой автомобильным автомобильным и на калининградской линии "недозагружено огромное количество судов" на обратный ход, в направлении Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможенного поста МАПП "Чернышевское" за сутки оформили 71 большегруз, убывший в Литву, и 90 — прибывших в регион. Очередь на выезд из России растянулась на 160 грузовиков. Кроме того, 25 находится на нейтральной полосе после оформления российской стороной. В направлении въезда в Калининградскую область движение свободное