МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. США эксплуатируют союзников и других участников мировой экономической деятельности, подчеркнул президент России Владимир Путин. Песков назвал США "локомотивом" поощрения Украины на войну

"Во главе стоят Соединенные Штаты. (Глава ВТБ Андрей) Костин сейчас сказал, что они там с кем-то делятся, со своими союзниками. Нет, выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют. Так же, как и всех других участников экономической деятельности ", — сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет".

Ранее 22 октября президент Джо Байден заявлял в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как "основная нация", смогут объединить планету. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отмечал, что желание Вашингтона объединить мир — не более, чем "геополитическая фантазия".