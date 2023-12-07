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https://1prime.ru/News/20231207/842493678.html
США эксплуатируют своих союзников, заявил Путин
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США эксплуатируют союзников и других участников мировой экономической деятельности, подчеркнул президент России Владимир Путин. "Во главе стоят Соединенные Штаты. (Глава ВТБ... ПРАЙМ, 07.12.2023
новости, россия, сша, мировая экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. США эксплуатируют союзников и других участников мировой экономической деятельности, подчеркнул президент России Владимир Путин.
"Во главе стоят Соединенные Штаты. (Глава ВТБ Андрей) Костин сейчас сказал, что они там с кем-то делятся, со своими союзниками. Нет, выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют. Так же, как и всех других участников экономической деятельности ", — сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет".
Ранее 22 октября президент Джо Байден заявлял в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как "основная нация", смогут объединить планету. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отмечал, что желание Вашингтона объединить мир — не более, чем "геополитическая фантазия".